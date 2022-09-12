В Новосибирске расселили жильцов дома, где взорвался газовый котел

В Новосибирске расселили жильцов дома на улице Красносельская. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске расселили жильцов дома на улице Красносельская. В начале сентября в одной из квартир там взорвался газовый отопительный котел. В ЧП никто не пострадал, но в здании выбило окна. Кроме того, он давно уже считался аварийным.

— Дом включен в этап 2022 — 2023 годов Региональной адресной программы, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии города. — За предоставлением жилых помещений маневренного фонда обратились 4 семьи из квартир № 2, 3, 7, 8. С жильцами квартиры № 7, заключены договоры найма жилого помещения маневренного фонда и предоставлены жилые помещения в общежитии на улице Лермонтова, 47. Жильцы квартиры № 3 до настоящего времени рассматривают варианты жилых помещений маневренного фонда. Жильцы квартиры № 2 письменно отказались от предоставления жилого помещения маневренного фонда.

Жители остальных квартир за предоставлением жилья маневренного фонда не обращались. 6 сентября жителей дома собрали на совете в районной администрации, где рассказали им о том, на какую помощь они могут рассчитывать.

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