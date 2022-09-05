В Новосибирске в жилом доме взорвался газовый котел

В Новосибирске в жилом доме взорвался газовый отопительный котел. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске в жилом доме взорвался газовый отопительный котел. ЧП случилось около половины девятого вечера в понедельник, 5 сентября на улице Красносельская.

— К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения, служба пожаротушения и оперативная группа ГУ МЧС. На момент прибытия было установлено, что в квартире на первом этаже произошел хлопок в газовом котле, используемом для отопления и подогрева воды. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 23 человека, из них 7 детей. Пострадавших нет, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В квартире выбило окна. Фото: ГУ МЧС по НСО

Горения хлопок не спровоцирован, в квартире на первом этаже выбило окна. Газовые службы отключили дом от газоснабжения. Сейчас оценку ущерба проводят мэрия и районная администрация. Вместе с тем решается вопрос о расселении жильцов.

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