Криминального авторитета Бая этапировали из Новосибирска в Красноярск

Криминального авторитета Бая этапировали из Новосибирска. Фото: кадр из видео

Криминального авторитета Бая этапировали из Новосибирска. В марте 2022 года его приговорили к 8, 5 годам колонии строгого режима.

— Его этапировали из Новосибирска в Красноярск две недели назад, — сообщил источник КП-Новосибирск.

Напомним, 37-летнего криминального авторитета Бая-Али Солтаханова признали виновным по редкой статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. С января 2020 года он значился в регионе «положенцем», активно выполнял организационно-распорядительные функции на воле, а также среди лиц уголовно-преступной среды. Бай контролировал поступление денежных средств в «воровской общак» и тщательно следил за их распределением.

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