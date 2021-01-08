Оперативниками уголовного розыска совместно с коллегами из управления по борьбе с экономическими преступлениями и силовой поддержке бойцов Росгвардии был задержан криминальный авторитет по прозвищу «Бай».— Ранее судимый за разбой и бандитизм уроженец Чеченской республики был арестован 6 января новосибирскими полицейскими. В отношении Бая возбуждено уголовное дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.В России статья, по которой планируют осудить вора в законе, относительно новая. Она была внесена в Уголовный Кодекс Президентом 1 апреля 2019 года. Обвиняемый наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.По словам источника, новосибирский криминальный авторитет с января 2020 года значился в регионе «положенцем», активно выполнял организационно-распорядительные функции на воле, а также среди лиц уголовно-преступной среды. Бай контролировал поступление денежных средств в воровской общаг и тщательно следил за их распределением.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru