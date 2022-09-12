В Новосибирской области замедлился рост заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом снизился.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области зафиксировали снижение темпа роста заболеваемости коронавирусом. К таким выводам пришел региональный Роспотребнадзор, проанализировав данные за последние несколько недель.
— Всего зарегистрировано на прошлой неделе 6 044 случая, что на 28,6% больше, чем на прошлой неделе. Однако вместе с тем отмечаем уже третью неделю снижение темпа роста заболеваемости, — доложила замруководителя территориального управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных во время оперативного совещания ы понедельник, 12 сентября.
Ильиных отметила, что снижение темпа роста заболеваемости подтверждает снижение удельного веса числа положительных результатов на ковид с 8% до 4%.
Напомним, что за первую неделю нового учебного года на больничный ушло 510 учителей, однако только 39 из них с ковидом. Среди заболевших детей на контроле — 20 человек по школам, 7 в детсадах, 3 в учреждениях допобразования.
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