Губернатор Андрей Травников подвел итоги выборов в Новосибирской области. Фото: правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказался об организации довыборов в Заксобрание. Его слова прозвучали на оперативном совещании в понедельник, 12 сентября.

Андрей Травников поздравил депутатов, которые получили поддержку избирателей. Глава региона пожелал им успехов в работе.

Губернатор отметил, что в 2022 году выборы были не такими масштабными, как, например, в прошлые годы.

− При этом все прошло очень четко, организованно, без сбоев, − отметил Андрей Травников.

Он добавил, что существенных нарушений в ходе избирательной кампании не выявили. По словам губернатора, выборы прошли на самом высоком организационном уровне.

Ранее КП-Новосибирск озвучила предварительные итоги довыборов в Заксобрание.

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