В Новосибирской области стали известны предварительные итоги довыборов в Заксобрание

В Новосибирской области подвели результаты довыборов в Заксобрание. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирской области подвели итоги довыборов депутатов регионального Заксобрания по двум округам. Голосование длилось три дня, в нем поучаствовали почти треть избирателей. Всего проголосовали больше 30 тысяч жителей Барабинского, Здвинского, Коченевского и Чулымского районов. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в избиркоме Новосибирской области.

На округе № 4 победил Виталий Новоселов от партии «Единая Россия». За него проголосовали 49,75 % избирателей.

Почти 18 % набрал самовыдвиженец Константин Терещенко, около 15 % – Евгений Гутов.

На округе № 10 победил Андрей Биль от партии «Единая Россия» с 50,59 % голосов избирателей.

По 13 % набрали Наталья Пинигина из партии «Новые Люди» и Алексей Бердников от КПРФ.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в МВД сообщили о 13 нарушениях на выборах в Новосибирской области.

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