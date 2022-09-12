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Общество12 сентября 2022 6:43

В МВД сообщили о 13 нарушениях на выборах в Новосибирской области

Больше всего – в Барабинске
Анастасия ХРОМЫХ
На довыборах депутатов Заксобрания в НСО зарегистрировали 13 нарушений.

На довыборах депутатов Заксобрания в НСО зарегистрировали 13 нарушений.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На довыборах депутатов Заксобрания в Новосибирской области зарегистрировали 13 нарушений. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщил на оперативном совещании заместитель начальника ГУ МВД по НСО Кирилл Травин.

Напомним, голосование проходило с 9 по 11 сентября. Избиратели выбирали кандидатов в депутаты по двум округам − №4 (Барабинский и Здвинский районы) и №10 (Коченевский район и часть Чулымского района).

По словам Кирилла Травина, за прошедшую неделю поступило 13 сообщений о нарушениях, которые связаны с избирательным законодательством.

− В Барабинске зарегистрировали девять нарушений, в Здвинске и Коченево – по одному, в Чулыме – два, − отметил заместитель начальника ГУ МВД по региону.

Он добавил, что по шести ведется административное производство. А по семи сообщениям начаты дополнительные проверки.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области кандидаты от «Единой России» победили на довыборах депутатов Заксобрания.

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