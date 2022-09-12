В Новосибирской области завершились довыборы депутатов Заксобрания

В Новосибирской области завершились довыборы в депутаты Заксобрания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области прошли довыборы депутатов регионального Заксобрания. В понедельник, 12 сентября, председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо сообщила результаты выборов в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

— Явка на избирательном округе №4 составила 39,97%, проголосовали 17540 избирателей. На избирательном округе №10 явка составила 26,27%, проголосовали 12559 избирателей, — рассказала Ольга Благо.

На округе №4 из восьми кандидатов победил Виталий Новосёлов от партии «Единая Россия». Он набрал 49,75 % голосов.

Депутатом Заксобрания по округу №10 стал Андрей Биль от «Единой России». Он набрал 50,59 % голосов.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, во время выборов было выявлено несколько незначительных нарушений, но их тут же исправили.

Напомним, голосование проходило в течение трех дней. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о кандидатах в депутаты по округам № 4 и № 10.

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