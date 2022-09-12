Следователи раскрыли подробности гибели 15-летнего подростка в Бердске

Подробности гибели 15-летнего подростка в Бердске раскрыли в Следкоме. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бердске скончался 15-летний подросток, покуривший электронную сигарету. В СУ СК России по Новосибирской области поделились подробностями произошедшего.

Напомним, мальчику стало плохо после затяжки. Он упал на землю, ударился головой и потерял сознание.

По данным следователей, трагедия произошла 9 сентября. Подросток вместе со своим знакомым играл в мобильные игры. Ребята сидели на бетонной плите между домами по улице Рогачева.

− Через какое-то время потерпевший почувствовал ухудшение состояния здоровья и упал с данной плиты, − рассказали в Следкоме.

Очевидцы вызвали скорую. Мальчика забрали в больницу. Однако от полученной при падении травмы он скончался в больнице.

По факту гибели подростка следователи проводят проверку.

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