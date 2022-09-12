В Бердске умер 15-летний подросток, покуривший электронную сигарету. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Бердске умер 15-летний подросток, покуривший электронную сигарету. После затяжки парню стало плохо. Он упал на землю, ударился головой и потерял сознание. Известно, что мальчика госпитализировали, но он скончался в больнице. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в СК РФ по Новосибирской области.

– Проводится уголовно-процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, – рассказали в Следственном комитете.

После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

КП-Новосибирск выясняет обстоятельства случившегося.

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