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Происшествия11 сентября 2022 10:13

Полиция рассказала о погоне за пьяным водителем каршерингового автомобиля в Новосибирске

После ДТП другой водитель попал в больницу
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
20-летний лихач был пьян

20-летний лихач был пьян

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске 20-летний пьяный водител каршерингового автомобиля пытался скрыться от сотрудников ГИБДД и попал в аварию. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

11 сентября около 05:00 утра в районе площади Ленина водитель Hyundai Solaris проигнорировал то, что инспекторы ДПС потребовали от него остановиться, и попытался скрыться. Он выехал на однополосную дорогу и по встречке поехал со стороны улицы Революции в проспекту Димитрова. У дома по улице Максима Горького, 1 Hyundai врезался в автомобиль KIA Rio.

- В результате ДТП водитель KIA Rio - мужчина 1983 года рождения - был доставлен в больницу. Нарушителем оказался 20-летний житель города Новосибирска. В ходе проверки инспекторы ДПС установили у него алкогольное опьянение, - сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Инспекторы ДПС составили три протокола на нарушителя: о пьяном вождении, несоблюдении ПДД и разметки, невыполнении требования об остановке. Каршеринговый автомобиль помещен на штрафстоянку.

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