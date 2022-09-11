Водитель каршеринга устроил погоню и протаранил автомобиль в центре Новосибирска

Один из водителей попал в больницу Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске водитель каршеринга устроил ДТП с погоней в центре Новосибирска. Инцидент случился возле дома по улице Максима Горького, 1.

- Каршеринговый седан пытался оторваться от патрульных автомобилей ДПС и на высокой скорости столкнулся с седаном Kia Rio. Водителя Kia Rio увезли в больницу без сознания, - сообщили подписчики «АСТ-54»

В отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что уточняют информацию. По словам очевидцев, водитель каршеринга был пьян.

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