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Происшествия11 сентября 2022 4:25

Водитель каршеринга устроил погоню и протаранил автомобиль в центре Новосибирска

В результате этого один человек попал в больницу без сознания
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Один из водителей попал в больницу

Один из водителей попал в больницу

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске водитель каршеринга устроил ДТП с погоней в центре Новосибирска. Инцидент случился возле дома по улице Максима Горького, 1.

- Каршеринговый седан пытался оторваться от патрульных автомобилей ДПС и на высокой скорости столкнулся с седаном Kia Rio. Водителя Kia Rio увезли в больницу без сознания, - сообщили подписчики «АСТ-54»

В отряде пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что уточняют информацию. По словам очевидцев, водитель каршеринга был пьян.

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