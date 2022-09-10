Фото и видео салюта с парада студентов в Новосибирске 2022: собрали самые яркие кадры

В Новосибирске парад студентов закончился салютом.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Публикуем фото и видео салюта с парада студентов в Новосибирске 2022. Это стало яркой точкой мероприятия.
Напомним, парад российского студенчества прошел в Новосибирске в субботу, 10 сентября. Мероприятие объединило около 11 тысяч первокурсников.
В параде приняли участие студенты из разных ВУЗов и с разных факультетов. Состоялось первое в их жизни посвящение, в 19:00 все дружно произнесли клятву студентов.
Вечером празднования развернулись на площади Ленина. Сначала выступали творческие коллективы из Новосибирска и области. Приятным сюрпризом для всех собравшихся стало появление на сцене популярной группы PIZZA.
Посмотрите, какая красота!
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Праздник традиционно завершился салютом. Новосибирцы с увлечением наблюдали, как на небе образуются красочные фигуры.
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