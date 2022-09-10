Фото и видео салюта с парада студентов в Новосибирске 2022: собрали самые яркие кадры

В Новосибирске парад студентов закончился салютом. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Публикуем фото и видео салюта с парада студентов в Новосибирске 2022. Это стало яркой точкой мероприятия.

Напомним, парад российского студенчества прошел в Новосибирске в субботу, 10 сентября. Мероприятие объединило около 11 тысяч первокурсников.

В параде приняли участие студенты из разных ВУЗов и с разных факультетов. Состоялось первое в их жизни посвящение, в 19:00 все дружно произнесли клятву студентов.

Вечером празднования развернулись на площади Ленина. Сначала выступали творческие коллективы из Новосибирска и области. Приятным сюрпризом для всех собравшихся стало появление на сцене популярной группы PIZZA.

Посмотрите, какая красота! Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Праздник традиционно завершился салютом. Новосибирцы с увлечением наблюдали, как на небе образуются красочные фигуры.

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