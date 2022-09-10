Около 11 тысяч новосибирцев собрались в центре города на параде студентов

В Новосибирске проходит парад российского студенчества. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Парад российского студенчества проходит в Новосибирске в субботу, 10 сентября. Мероприятие объединило около 11 тысяч первокурсников, сообщили на странице Парада «ВКонтакте».

В этот день состоялось официальное посвящение первокурсников.

На празднике собралось большое количество молодежи. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Вечером праздник развернулся на площади Ленина. На месте оказалась корреспондент КП-Новосибирск, которая рассказала о происходящем.

− Здесь очень много студентов с разных ВУЗов, с разных факультетов. Сначала выступали творческие коллективы города и области, а сейчас поет группа PIZZA, − сообщила наш корреспондент.

Праздник предположительно закончится в 22:00.

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