Около 11 тысяч новосибирцев собрались в центре города на параде студентов

В Новосибирске проходит парад российского студенчества.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Парад российского студенчества проходит в Новосибирске в субботу, 10 сентября. Мероприятие объединило около 11 тысяч первокурсников, сообщили на странице Парада «ВКонтакте».
В этот день состоялось официальное посвящение первокурсников.
На празднике собралось большое количество молодежи.
Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ
Вечером праздник развернулся на площади Ленина. На месте оказалась корреспондент КП-Новосибирск, которая рассказала о происходящем.
− Здесь очень много студентов с разных ВУЗов, с разных факультетов. Сначала выступали творческие коллективы города и области, а сейчас поет группа PIZZA, − сообщила наш корреспондент.
Праздник предположительно закончится в 22:00.
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