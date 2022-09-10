В Новосибирске назвали дату завершения сезона проката электросамокатов

Новосибирцам рассказали, когда с улиц города пропадут электросамокаты.
Фото: Яна АСТАХОВА
Новосибирцам рассказали, когда с улиц города пропадут электросамокаты. Как объяснили в пресс-службе кикшеринга Whoosh, все зависит от погоды.
Сезон самокатов закончится, когда в Новосибирске будет устойчивая минусовая температура, а также когда выпадет снег и на дорогах образуется гололедица.
В случае краткосрочной непогоды кикшеринг будет временно ограничивать возможность проката.
− Самокаты при этом останутся на улицах, но поехать на них не получится, − уточнили в компании.
То есть самокаты будут заблокированы. Как только погода улучшится, средства передвижения снова станут доступными для аренды.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы проехали на электросамокатах почти три миллиона километров с начала сезона.
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