Новосибирцы проехали на электросамокатах почти три миллиона километров с начала сезона

Почти три миллиона километров с начала сезона поехали на электросамокатах жители Новосибирска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти три миллиона километров с начала сезона проехали на электросамокатах жители Новосибирска. Такие данные привели в пресс-службе кикшеринга Whoosh.

9 сентября сервис подвел промежуточные итоги сезона кикшеринга в столице Сибири.

− С начала сезона, который стартовал 2 апреля, новосибирцы проехали более 2 700 000 километров, − рассказали в пресс-службе.

Чаще всего жители города ездили на электросамокатах по Красному проспекту, Октябрьской и Вокзальной магистралям, улицам Орджоникидзе, Гоголя, Кошурникова, Кирова, Большевистской, проспекту Карла Маркса, а также по Октябрьскому мосту.

В основном новосибирцы пользуются услугами кикшеринга, чтобы отправиться по делам. Ведь это не только быстро, но и удобно. Таких поездок практически 80%.

Whoosh отметил, что сезон электосамокатов закончится при устойчивой минусовой температуре, снеге и гололеде.

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