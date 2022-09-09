Новосибирский ХК «Сибирь» разгромил «Куньлунь» со счетом 4:0

Следующая игра состоится 11 сентября — «Сибирь» будет принимать челябинский «Трактор». Фото: ХК «Сибирь»
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 4:0 в домашнем матче КХЛ. После победы сибиряки возглавили таблицу Восточной конференции, набрав 6 очков.
— Победу «Сибири» принесли дубли Александра Шарова и Тревора Мерфи, — сообщил ХК на своей страничке в соцсетях.
Следующая игра состоится 11 сентября — «Сибирь» будет принимать челябинский «Трактор».
Напомним, ранее КП-Новосибирске публиковала расписание матчей ХК «Сибирь» на сентябрь.
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