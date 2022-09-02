Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» опубликовал расписание матчей на сентябрь

ХК «Сибирь» опубликовал расписание матчей на сентябрь. Фото: ХК «Сибирь»
ХК «Сибирь» опубликовал расписание матчей на сентябрь. Информация появилась на сайте хоккейного клуба.
Так, в пятницу, 2 сентября, «Сибирь» сыграет с ХК «Сочи». Матч начнется в 23:30. Игра пройдет в сочинском Дворце спорта «Большой».
4 сентября сибиряки встретятся с хоккеистами из клуба «Спартак (Москва)». Место проведения матча − Дворец спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало запланировано на 21:00.
6 сентября пройдет матч «Куньлунь Ред Стар (Пекин) − Сибирь». Начало в 23:30.
9 сентября в 19:30 состоится матч «Сибирь − Куньлунь Ред Стар (Пекин)».
11 сентября ХК «Сибирь» встретится с челябинским «Трактором». Матч начнется в 16:30.
13 сентября пройдет матч «Сибирь − Авангард (Омск)». Начало в 19:30.
16 сентября в 21:00 запланирована встреча «Сибири» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга.
18 сентября состоится матч «Барыс (Нур-Султан) – Сибирь». Начало в 18:00.
20 сентября в 19:30 «Сибирь» встретится с ХК «Нефтехимик» из Нижнекамска.
22 сентября пройдет матч «Сибирь − Автомобилист (Екатеринбург)». Матч начнется в 19:30.
25 сентября встретятся подмосковный «Витязь» и «Сибирь». Начало в 18:00.
27 сентября в 04:00 пройдет матч «Нефтехимик (Нижнекамск) – Сибирь».
И, наконец, 29 сентября «Сибирь» сыграет с московским «ЦСКА». Игра начнется в 04:00.
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