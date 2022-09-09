Следователи назвали причину пожара в высотке, на котором погиб мужчина в Бердске

Причину пожара в высотке, на котором погиб мужчина в Бердске, назвали в СК.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Стала известна предварительная причина пожара в высотке, унесшего жизнь мужчины в Бердске. Напомним, ЧП произошло в четверг, 8 сентября.
Загорелась квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 30 метров квадратных. Сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек, еще 30 местных жителей самостоятельно покинули здание.
Как сообщили в СУ СК России по Новосибирской области, по факту гибели мужчины проводится проверка.
− По предварительным данным, причина пожара – короткое замыкание электропроводки, − отметили в Следкоме.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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