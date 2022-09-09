В Бердске на пожаре в высотке погиб мужчина. Фото: ГУ МЧС НСО.

В Бердске под Новосибирском загорелась квартира в девятиэтажном доме. Сотрудники МЧС, работавшие на месте, спали 25 жильцов, трое из которых – дети. Еще 30 жителей дома самостоятельно эвакуировались. Известно, что фатальным пожар стал для одного человека, мужчины.

Когда пожарные прибыли на место, открытым огнем горела квартира на 2-м этаже. Спасатели сразу же приступили к эвакуации жильцов и ликвидации возгорания.

– Из квартир верхних этажей пожарные с помощью спецустройств спасли по лестничным маршам 15 человек, в том числе троих детей. С козырька, расположенного на 1 этаже шахматного клуба, по 3-х коленной лестнице спасли еще десятерых. До прибытия пожарных из 1 и 2 подъездов эвакуировались сами 30 человек, 5 из которых дети. Никто из них не пострадал, – уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В комнате горящей квартиры спасатели нашли тело мужчины. На месте ЧП работали следователи. Причину пожара, площадь которого составила, 30 квадратов, установят дознаватели.

Известно, с огнем боролись 14 человек и 8 единиц техники.

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