Новосибирские депутаты возмутились повышением стоимости строительства семи поликлиник

Депутаты заинтересовались повышением цен на строительство поликлиник. Фото: ГК "ВИС".

Цены на строительство поликлиник по проекту государственно-частного партнерства и инфекционной больницы резко увеличились после повторной госэкспертизы. Как сообщили в пресс-службе Заксобрания Новосибирской области, эту тему депутаты подняли на заседании комитета регионального Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

По итогам госэкспертизы выросла и стоимость строительства, и площадь инфекционной больницы и семи поликлиник. С первичной госэкспертизы прошло достаточно времени, и цены на стройматериалы резко выросли.

– У нас сейчас в Краснообске строится поликлиника на 750 мест, которая стоит 1 миллиард 80 миллионов рублей. Почему стоимость строительно-монтажных работ в сравнении с поликлиникой № 16 отличается более чем в два раза? – задал вопрос депутат Вячеслав Илюхин.

– Разное оснащение поликлиник, – объяснил глава министерства экономического развития Лев Решетников.

По оценке директора «Государственной вневедомственной экспертизы» Алексея Свинарчука, строительные коробки в этих двух поликлиниках одинаковые, а фундаменты разные. Согласно заключению второй госэкспертизы, цена поликлиники № 16 – 3 миллиарда 443 миллионов рублей, Краснообской поликлиники – 1 миллиард 696 миллионов рублей.

Депутаты решили разобраться в причинах подорожания строительства медучреждений и создать рабочую группу. Также они посетят строящиеся поликлиники, больницы и ФАПы на своих избирательных округах, а итоги отправят в социальный комитет.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирске приступили к строительству всех семи поликлиник по ГЧП-проекту.

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