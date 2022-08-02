В Новосибирске приступили к строительству всех семи поликлиник по ГЧП-проекту

Три поликлиники готовы на 83%, а оставшиеся четыре возведут за два года.

В Новосибирске приступили к строительству оставшихся четырех поликлиник из семи, которые возводят по ГЧП-проекту. Первые три готовы на 83%: поликлиника №2 на улице Татьяны Снежной по завершению строительства сможет принимать 939 пациентов в смену, №7 на улице Пролетарской — 920, а поликлиника №27 в Заельцовском районе — 658 пациентов в смену.

— Ведутся подготовительные работы на площадках поликлиник №13, 16, 18 и 22. Устроены ограждения, начата расчистка территорий и разработка котлованов под фундамент, — рассказали в ГК «ВИС».

В компании отметили, что задержка в начале строительства связна с трудностями, которые строительная отрасль претерпевает последние два года. С первичной госэкспертизы прошло достаточно времени и цены на стройматериалы резко выросли. По итогу оказалось так, что сметная стоимость поликлиник перестала соответствовать рыночной. Поэтому субподрядчики не спешили подавать заявки на конкурс.

— Проведена повторная госэкспертиза. Её результаты отразили текущие ценовые индексы по материалам и поставляемому оборудованию. Графики строительства четырех поликлиник уже на согласовании у публичного партнёра. Нормативный срок их возведения — 2 года, — пояснили в ГК «ВИС».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер