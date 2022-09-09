Фото с автографом Юрия Шатунова продают в Новосибирске за 1,5 миллионов рублей

В Новосибирске за 1,5 миллионов рублей продают автограф Юрия Шатунова. Фото: Авито

В Новосибирске на сайте «Авито» появилось объявление о продаже автографа Юрия Шатунова. За него просят 1,5 миллионов рублей.

Напомним, экс-солиста «Ласкового мая» не стало 23 июня 2022 года. Певец скончался в возрасте 48 лет от обширного инфаркта.

После смерти артиста многие начали продавать его автографы. Люди надеются на то, что карточки с заветной подписью купят преданные фанаты творчества Шатунова.

Вот и продавец из Новосибирска решил присоединиться к этому «тренду». На фото изображен молодой Юрий, с обратной стороны снимка − его размашистая подпись.

− 1988 год, раритет, − написал сибиряк.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы продают фотографию юного Юрия Шатунова и пластинку с его песнями.

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