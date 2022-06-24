Новосибирцы продают фотографию юного Юрия Шатунова и пластинку с его песнями

Новосибирцы продают фотографии и пластинки Юрия Шатунова. Фото: Avito.
Новосибирцы продают в интернете вещи в память о солисте группы «Ласковый май». Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня.
На сайте Avito за день до смерти артиста опубликовали объявление о продаже виниловой пластинки группы 1990 года. Ее продают за 500 рублей, но есть и объявление месячной давности с ценой в 222 рубля.
Также продают фото молодого Юрия Шатунова из частной коллекции.
– На обороте стихи фанатки – предыдущей владелицы фотографии, – подписал объявление продавец.
Фотографию со стихами продают за 399 рублей.
Напомним, ранее в Новосибирске отменили концерт Шатунова из-за смерти певца.
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