Новосибирцы продают фотографию юного Юрия Шатунова и пластинку с его песнями

Новосибирцы продают фотографии и пластинки Юрия Шатунова. Фото: Avito.

Новосибирцы продают в интернете вещи в память о солисте группы «Ласковый май». Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня.

На сайте Avito за день до смерти артиста опубликовали объявление о продаже виниловой пластинки группы 1990 года. Ее продают за 500 рублей, но есть и объявление месячной давности с ценой в 222 рубля.

Также продают фото молодого Юрия Шатунова из частной коллекции.

– На обороте стихи фанатки – предыдущей владелицы фотографии, – подписал объявление продавец.

Фотографию со стихами продают за 399 рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске отменили концерт Шатунова из-за смерти певца.

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