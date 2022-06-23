В Новосибирске отменили концерт Шатунова из-за смерти певца.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В четверг, 23 июня, стало известно о смерти бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. КП-Новосибирск узнала, что будет с билетами на концерт исполнителя, который должен был состояться в ноябре.
- Возврат билетов осуществляется по месту приобретения. Если покупали билет на нашем сайте, то внизу справа, где выбор мест, есть кнопка «возврат билетов», - сообщили КП-Новосибирск в концертном агентстве «Артисты и Звезды». - Средства обычно возвращаются от 3 до 30 рабочих дней, в зависимости от банка эмитента.
Напомним, Юрий собирался дать концерт в Новосибирске 6 ноября 2022 года. Билеты продавались за 2000 рублей.
Юрий Шатунов известен многим как исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».
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