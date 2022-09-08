Из Новосибирска в Турцию в октябре начнут летать прямые рейсы

Из Новосибирска начнут летать прямые рейсы в Турцию. Фото: Виктория МИНАЕВА

Из Новосибирска начнут летать прямые рейсы в Турцию. Стартуют вылеты с 22 октября.

— Самолеты из Новосибирска будут сначала летать в Анталью один раз в неделю по субботам, а с 1 ноября — два раза в неделю, по вторникам и пятницам, — сообщили в авиакомпании s7.

В авиакомпании также отметили, что для удобства пассажиров, отправляться рейсы будут утром, а возвращаться назад в девять вечера по новосибирскому времени.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что прямые рейсы до городов Игарка в Красноярском крае и Надым в Ямало-Ненецком автономном округе. Маршруты начнут курсировать с 27 и 26 сентября.

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