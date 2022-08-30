Из Новосибирска запустят прямые рейсы в Игарку и Надым

Самолеты начнут курсировать с 26 сентября в Надым, а с 27 сентября в Игарку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиакомпания S7 запускает прямые рейсы до городов Игарка в Красноярском крае и Надым в Ямало-Ненецком автономном округе. Маршруты начнут курсировать с 27 и 26 сентября соответственно.

— Полеты в Игарку будут выполняться один раз в неделю по вторникам, начиная с 27 сентября. Вылет из аэропорта Новосибирска в 07:05, прилет в Игарку в 09:40. Обратный рейс будет вылетать из Игарки в 10:30 и прибывать в Новосибирск в 13:00. Время в пути — 2 часа 35 минут. Стоимость билета — 7 600 рублей, — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

В Надым самолеты будут летать дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Билет обойдется в 8 400 рублей. Перелет будет длиться 2 часа 15 минут.

Напомним, что с 29 сентября начнут действовать прямые рейсы из Новосибирска в Саратов. Курсировать они будут по четвергам и воскресеньям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Саратова в Новосибирск начнут летать самолеты

Первые рейсы запланированы на 29 сентября (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер