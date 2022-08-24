Из Саратова в Новосибирск начнут летать самолеты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Международного аэропорта «Гагарин» в Саратове будут летать самолеты до Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

− Авиакомпания S7 Airlines открыла продажи на рейсы с 29 сентября, − отметили в публикации.

Самолеты будут летать два раза в неделю – в четверг и воскресенье. Полеты из Саратова в Новосибирск планируют выполнять на воздушных судах Embraer 170, в которых 78 кресел.

Вылет из Саратова запланирован на 15:20 по местному времени. В столице Сибири рейс приземлится в 21:45.

Пассажирам посоветовали уточнять расписание полетов на сайте аэропорта в разделе «Сезонное расписание».

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