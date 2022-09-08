В Новосибирске рухнувшее из-за сильного ветра дерево на Родниках перегородило проезд к поликлинике

В Новосибирске упавшее дерево перегородило парковку возле поликлиники на Родниках. Фото: Спасатели МАСС.

В Новосибирске дерево рухнуло на парковку и закрыло проезд к поликлинике на улице Тюленина. Инцидент произошел накануне вечером из-за мощных порывов ветра. Об этом в четверг, 8 сентября, рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

– От сильного ветра упало дерево на парковке медицинского учреждения, перегородило проезд. Помощь спасателей не потребовалась, – сообщили в службе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что из-за сильного ветра в Новосибирской области оторвало стену дома, а на перекрестке в Бердске рухнули светофор и дорожные знаки.

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