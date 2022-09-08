В Бердске под Новосибирском ураган сорвал светофор и дорожные знаки

В Бердске мощный порыв ветра сорвал светофор и дорожные знаки. Фото: АвтоБердск.
В ночь на четверг, 8 сентября, в Бердске рухнул светофор из-за мощных порывов ветра. Об этом очевидцы рассказали в группе «АвтоБердск» в социальной сети «ВКонтакте».
Светофор и дорожные знаки обрушились на перекрестке улиц Красная Сибирь и Лунная. Движение там затруднено.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что МЧС предупреждало новосибирцев о штормовом ветре до 24 метров в секунду 7 сентября.
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