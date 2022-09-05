МЧС предупредило новосибирцев о штормовом ветре до 24 метров в секунду

В Новосибирск придет сильный ветер и грозы.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирск придет сильный ветер и грозы. Об неблагоприятных прогнозах синоптиков горожан предупредили в областном МЧС.
— В Новосибирской области в связи с грозами и усилением ветра днем 7-8 сентября до 19-24 м/с ожидаются неблагоприятные погодные условия, — сообщили в областном МЧС.
В ведомстве также отметили, что в эти два дня в регионе ожидается высокая пожароопасность. Сибиряков просят быть осторожными при обращении с огнем — при сильном ветре он быстрее распространяется, а также, будучи на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.
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