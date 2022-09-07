Депутат Хинштейн возмутился назначением главой района судимого Олега Конюка

Александр Хинштейн возмутился назначением главой Убинского района Олега Конюка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн возмутился назначением главой Убинского района Олега Конюка, ранее судимого за браконьерство.

— Власти Новосибирской области не увидели ничего предосудительного в назначении мэром — уголовника. Так чиновники отреагировали на мое обращение, в связи с утверждением главой Убинского района человека, лишь накануне осуждённого за браконьерство. Ранее он также дважды привлекался к уголовной ответственности, — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

В декабре 2018 года Олег Конюк во время охоты убил лосиху и двух лосят. Ущерб государству оценили в 880 тысяч рублей. Глава Убинского района оказался на скамье подсудимых, но в 2020 году его оправдали. В марте 2021 года Новосибирский областной суд отменил решение первой инстанции. Чиновника признали виновным и оштрафовали на 800 тысяч. В июне 2022 года его сняли с поста, однако на внеочередной одиннадцатой сессии Совета депутатов Убинского района его вновь избрали главой района. За него проголосовали 17 депутатов из 17.

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