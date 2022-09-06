В Минприроды Новосибирской области объяснили встречу семьи из Болотного с медвежатами

Новосибирцам напомнили о правилах безопасности в лесу. Фото: предоставлено Ольгой Агапончик.

Семья из Болотнинского района во время остановки в лесу по пути с рыбалки встретила двух медвежат. Местные жители сняли животных на видео и поделились им в социальных сетях. В пресс-службе Минприроды региона проверили информацию и подтвердили, что там действительно обитают медведи. Однако подходить к ним близко, фотографировать, а особенно кормить и гладить нельзя. Эти действия могут спровоцировать агрессию медведицы.

– Детеныши не сироты, рядом с ними мама. Животные находятся в своей естественной среде обитания. Угрозы не представляют, находятся в 10 км от ближайшего населенного пункта. Министерство держит ситуацию на контроле, – уточнили в пресс-службе.

В лесу нужно разговаривать как можно громче, чтобы отпугнуть животных, нельзя ходить по лесу ночью. Привал следует устраивать на открытых местах. Нельзя оставлять объедки в местах отдыха, чтобы не приманить зверей.

Если встреча все-таки произошла, категорически запрещено убегать от медведя, это бесполезно и может спровоцировать агрессию. Отступать нужно медленно, пятясь, наблюдая за его поведением. При этом запрещено смотреть ему в глаза. При личной встрече с хищником шуметь и размахивать руками не рекомендуется, лучше замереть и оценить состояние животного, его реакцию и окружающую обстановку.

При встрече с медведем следует обратиться в диспетчерскую службу лесного хозяйства по Новосибирской области по телефону: 8 (383) 200-10-35 или в органы местного самоуправления.

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