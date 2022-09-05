Семья встретила двух медвежат на рыбалке под Новосибирском

Медвежата были голодные и выпрашивали хлеб. Фото: Предоставлено Ольгой Агапончик

Семья из города Болотное встретила двух медвежат под Новосибирском, отставших от мамы-медведицы. Неожиданная встреча произошла 4 сентября в Болотнинском районе между селом Кругликово и Карасево.

- В выходные мы с мужем и 9-летним сыном поехали на рыбалку, но ничего не поймали. Вечером возвращались домой и в 5 км от Кругликово решили остановиться. Муж услышал шум в кустах, вышел посмотреть – думали коровы или собаки, но вдруг показались два медвежонка. Мне стало страшно, я стала звать его обратно в машину, – рассказала КП-Новосибирск Ольга Агапончик.

Звери выглядели голодными, и семья стала кидать им хлеб. Звери подошли очень близко.

- Страх прошел. Видимо, медвежата отстали от мамы, они были как сиротки. Я родом из города Болотное, но впервые за всю жизнь встречаю в лесу медведей, эмоций у нас было море! – призналась КП-Новосибирск Ольга Агапончик.

Местные жители предполагают – увиденные медвежата могли отстать от мамы, которую прогнали люди. В конце августа охотоведы обнаружили останки свиньи и барана в границах Варламовского сельсовета, которых съел бурый медведь. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области выпустило приказ с разрешением на отстрел медведя с 31 августа по 2 сентября в целях безопасности.

- Информации о медвежатах к нам не поступало, сообщим госинспектору для проверки, - прокомментировали КП-Новосибирск в пресс-службе Минприроды и экологии Новосибирской области.

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