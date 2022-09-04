Погода в Новосибирске 4 сентября 2022 года: жара до +28 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске 4 сентября 2022 года будет по-летнему жаркой. Воздух в городе прогреется до +28 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

– Днем в воскресенье в городе ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха составит +22…+28 градусов, – обещают метеорологи.

По информации сайта «Яндекс Погода», 4 сентября, в Новосибирске будет облачно с прояснениями и +26.

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