Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал отказаться от покупки фруктов и овощей у нелегальных торговцев

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал отказаться от покупки фруктов и овощей в уличных киосках. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал горожан не покупать фрукты и овощи у нелегальных торговцев. Его слова прозвучали в пятницу, 2 сентября, в ходе общения с журналистами.

Напомним, мэрия Новосибирска проводит еженедельные рейды по выявлению точек нелегальной торговли на улицах. Так, в прошлый раз у торговцев изъяли более двух тонн фруктов и овощей.

По словам Анатолия Локтя, те, кто занимаются незаконной торговлей, отказываются подчиняться приказам.

− Я слежу за этой ситуацией, получаю отчеты. Здесь важно еще и общественное мнение. Если новосибирцы поддержат нас и перестанут покупать продукцию у этих торговцев, это будет существенным вкладом в решение проблемы, − отметил мэр.

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