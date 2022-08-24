У нелегальных торговцев в Новосибирске изъяли более двух тонн фруктов и овощей

В Новосибирске продолжаются рейды по изъятию фруктов и овощей у нелегальных торговцев. Фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске у нелегальных торговцев изъяли более двух тонн фруктов и овощей. Об этом сообщили в мэрии.
Незаконная торговля велась на улице Каменской, 44 и на площади Калинина. С первой точки изъяли 996 килограммов сельскохозяйственной продукции, со второй – 1026.
− На нарушителей составлены протоколы об административной ответственности, − отметили в публикации.
Такие рейды проводят каждую неделю. В них принимают участие полицейские, представители мэрии и администраций районов.
Ранее КП-Новосибирск писала, что у нелегальных торговцев изъяли около двух тонн фруктов и овощей.
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