У нелегальных торговцев в Новосибирске изъяли более двух тонн фруктов и овощей

В Новосибирске продолжаются рейды по изъятию фруктов и овощей у нелегальных торговцев. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске у нелегальных торговцев изъяли более двух тонн фруктов и овощей. Об этом сообщили в мэрии.

Незаконная торговля велась на улице Каменской, 44 и на площади Калинина. С первой точки изъяли 996 килограммов сельскохозяйственной продукции, со второй – 1026.

− На нарушителей составлены протоколы об административной ответственности, − отметили в публикации.

Такие рейды проводят каждую неделю. В них принимают участие полицейские, представители мэрии и администраций районов.

Ранее КП-Новосибирск писала, что у нелегальных торговцев изъяли около двух тонн фруктов и овощей.

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