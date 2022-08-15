В Новосибирске у нелегальных торговцев изъяли около двух тонн фруктов и овощей

У нелегальных торговцев в Новосибирске изъяли около двух тонн фруктов и овощей.
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
Около двух тонн сельскохозяйственной продукции изъяли у нелегальных торговцев в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии.
Рейды прошли на прошлой неделе.
− Сотрудники администраций районов и управления потребительского рынка изъяли 1828,7 килограммов сельскохозяйственной продукции, − рассказали в мэрии Новосибирска.
Речь идет о фруктах, овощах и ягодах, которыми нелегально торгуют в палатках.
Ранее КП-Новосибирск писала, что у нелегальных торговцев на площади Калинина изъяли более 220 килограммов товара.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер