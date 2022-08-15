В Новосибирске у нелегальных торговцев изъяли около двух тонн фруктов и овощей

У нелегальных торговцев в Новосибирске изъяли около двух тонн фруктов и овощей. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Около двух тонн сельскохозяйственной продукции изъяли у нелегальных торговцев в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии.

Рейды прошли на прошлой неделе.

− Сотрудники администраций районов и управления потребительского рынка изъяли 1828,7 килограммов сельскохозяйственной продукции, − рассказали в мэрии Новосибирска.

Речь идет о фруктах, овощах и ягодах, которыми нелегально торгуют в палатках.

Ранее КП-Новосибирск писала, что у нелегальных торговцев на площади Калинина изъяли более 220 килограммов товара.

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