Новосибирского врача будут судить за взятку от пациента с венерическим заболеванием

В Новосибирске врач выдал пациенту с серьезным венерическим заболеванием справку о том, что он здоров за взятку в 12 тысяч.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске врач выдал пациенту с серьезным венерическим заболеванием справку о том, что он здоров за взятку в 12 тысяч. Документ был нужен иностранному гражданину, чтобы устроиться на работу.
— Он выявил у пациента инфекцию и сообщил тому, что ему придется пройти специфическое лечение стоимостью в 30 тысяч рублей. Без такой терапии справку о том, что он здоров, мужчине не выдадут и на работу он устроиться не сможет, — сообщил КП-Новосибирск источник. — Однако медик предложил мужчине выдать ему справку о том, что он якобы уже прошел лечение за вознаграждение в 12 тысяч рублей.
Сразу после получения взятки на врача вышли полицейские. Медика уволили и возбудили против него уголовное дело сразу по двум статьям: за получение взятки за незаконное бездействие и за служебный подлог. Теперь его рассмотрением займется Калининский районный суд. Сам врач признает свою вину только частично.
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