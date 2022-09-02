В Новосибирске врач за взятку выдал мигранту с венерическим заболеванием разрешение на работу

В Новосибирске будут судить врача, скрывшего опасное венерическое заболевание пациента за взятку. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске будут судить врача, скрывшего опасное венерическое заболевание пациента за взятку. Медик выдал мужчине справку о том, что он здоров.

— Завотделением одной из городских больниц в апреле 2022 года получил от иностранного гражданина взятку в 12 тысяч рублей. За эти деньги он выдал ему справку об отсутствии заболеваний, которая необходима при устройстве на работу, — сообщили в областной прокуратуре. — При этом медик знал, что на самом деле его пациент болеет опасным венерическим заболеванием и получить такую справку законно не сможет.

Аферу разоблачили полицейские. Сейчас врача уже уволили с работы, против него было возбуждено уголовное дело по статьям 290 (получение взятки за незаконное бездействие) и 292 (служебный подлог) УК РФ. Его будет рассматривать Калининский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber