«Двенадцать ведер по десять литров»: в лесах под Новосибирском появились опята

В лесах под Новосибирском появились опята. Об этом грибники начали сообщать в конце августа. Фото: Екатерина Вихрова

В лесах под Новосибирском появились опята. Об этом грибники начали сообщать в конце августа. Кому-то удается собрать по двенадцать ведер грибов за один поход в лес.

— Собирали грибы в Тогучинском районе, за раз увезли примерно двенадцать ведер по десять литров, — рассказала КП-Новосибирск грибник Екатерина Вихрова. — Конечно, раньше в «проверенных» местах, могли и больше набрать, но надеемся, что все впереди. Опята же только пошли!

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, в Караканском бору жительница Новосибирска обнаружила гриб эротичной формы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Новосибирска обнаружила гриб эротичной формы

Необычный дикорос сибирячка нашла в Караканском бору (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber