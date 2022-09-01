Жительница Новосибирска обнаружила гриб эротичной формы

Гриб эротичной формы обнаружила в Караканском бору жительница Новосибирска. Фото: Ольга ХАЗОВА
Гриб эротичной формы обнаружила в Караканском бору жительница Новосибирска Ольга Хазова. Фото дикороса она опубликовала в группе «Грибы и грибные места НСО».
Необычный белый гриб Ольга нашла 31 августа. Его шляпка по форме напоминала ягодицы.
− Каракан по прощание подарил, − написала сибирячка.
Ольга добавила, что этот гриб олицетворяет ситуацию с отсутствием дождя. Если осадки не выпадут в ближайшее время, то будет плохо.
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