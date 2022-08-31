Новосибирские художницы отсудили 47 тысяч за авторство панно покорителям атома

Панно имеет длинну в 80 метров и высоту в 3 метра. Фото:предоставлено Фондом помощи инвалидам радиационных катастроф

В Новосибирске художницы Ольга и Вероника отсудили свое авторство панно в сквере Покорителей атома. Решение об этом опубликовали на сайте Калининского районного суда.

Конфликт случился в 2019 году, когда Фонд помощи инвалидам радиационных катастроф предложил создать 20-метровое панно в память работников атомной отрасли из Новосибирска. Согласно решению суда, президент фонда обратился к художнице Веронике, она привлекла подругу Ольгу и они нарисовали эскиз. В декабре 2018 году президент и художница вместе защищали проект на худсовете в мэрии, а затем получили более миллиона рублей из Фонда Президентских грантов.

Президент фонда привлек фирму-подрядчика и отслеживал процесс создания панно. Затем фонд решил изменить концепцию панно, добавив туда памятные знаки, а подрядчик позвал других художников и поменял эскиз. В результате 80-метровое панно было отрисовано иначе. Это не понравилось художницам и они подали в суд, потребовав миллион за нарушение авторских прав и полмиллиона компенсации морального вреда.

– Истцы создали эскиз объекта «Панно в сквере Покорителям атома», однако представители Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф без их согласия использовали произведение путем его распространения в СМИ, а также размещения в виде граффити «Покорители атома». Экспертиза подтвердила, что около 60% эскиза истцов была использовано в граффити, что является нарушением авторских прав – сообщили на сайте Калининского районного суда.

В Фонде помощи жертвам радиационных катастроф не признали вину.

- Фонд нанял фирму-подрядчика, которые сами нанимали художников, меняли их. До нас эта информация не дошла, что художнице не доплатили, авторство не указали. До нас дошла только информация в виде судебной повестки, - сообщили КП- Новосибирск представители фонда.

Суд частично удовлетворил иск художниц – признал за ними авторство панно и постановил взыскать компенсацию морального вреда по 3,5 тысячи рублей каждой и компенсацию за нарушение исключительных прав в размере по 20 тысяч рублей каждой. Апелляционная инстанция также возложила на ответчиков обязанность опубликовать решение на сайте КП-Новосибирск и в других СМИ. Решение суда вступило в законную силу.

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