В Новосибирске появилось панно в честь ликвидаторов катастрофы в Чернобыле

Панно имеет длинну в 80 метров и высоту в 3 метра. Фото:предоставлено Антоном Михеевым

Ветераны Чернобыльской АЭС превратили кирпичный гараж в памятник работникам атомной отрасли. Гигантский рисунок занял стену площадью в 80 квадратов и стал местом для прогулок и фотосессий. До конца сентября здесь появятся новые светильники и пилоны памяти ветеранов атомной энергетики.

Художники создавали панно три месяца, памятник посвятили грядущему 35-летию катастрофы на ЧАЭС. Автором идеи стал председатель Союза ветеранов Чернобыльской АЭС Дмитрий Михеев и его сын Антон, они выиграли президентский грант в размере 1,9 млн рублей.

Панно сделали за три месяца. Фото:предоставлено Антоном Михеевым

Само панно рисовал новосибирский художник-монументалист Максим Салахов, он хотел показать всю историю атомной энергетики в одном рисунке. Композиция начинается с головы ученого, которая символизирует идею расщепленного атома. Затем нарисована атомная электростанция, ее строители и персонал. Ракета, атомная подводная лодка, ледокол, ЛЭП указывают на пользу мирного атома. Дальше идет картина о трагедии на Чернобыльской АЭС и подвигах ликвидаторов. Завершается панно картиной мирной жизни, которой помогает атомная энергетика.

Масштабную картину нанесли на бетон с помощью специальных красок и защитных смесей, над стеной установили защитные козырьки. Кроме того, «Росатом» спонсировал установку пилонов освещения, а мэрия должна провести благоустройство территории. К 28 сентября будут открыты пилоны с книгой памяти сибирским «атомщикам». Новосибирск внес огромны вклад — более 400 тысяч новосибирцев работали в атомной промышленности, еще 1750 человек были ликвадаторами катастрофы на ЧАЭС.

Более 1,7 тысяч новосибирцев были ликвидаторами аварии на ЧАЭС. Фото:предоставлено Антоном Михеевым

— Панно сделано в хорошем советском стиле монументалистов, такое требование было к дизайнерам. Сейчас сквер становится достопримечательным, здесь гуляют люди, дети, приходят молодожены. Работники АЭС отмечают возведение саркофага — «День Победы» над радиацией, — рассказал председатель сибирского регионального союза «Чернобыль» Дмитрий Михеев.

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