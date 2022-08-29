Тело пропавшей под Новосибирском многодетной матери нашли разложившимся в лесу

Поиски многодетной матери Юлии Коренковой (Фишер) завершились трагедией. Фото: соцсети

Поиски многодетной матери Юлии Коренковой (Фишер) завершились трагедией. Напомним, 31-летняя женщина пропала еще 24 июля, когда отправилась в гости к родным в Сокур. Поиски женщины длились более месяца.

— Юлию действительно нашли погибшей, в лесополосе в Сокуре, — подтвердил КП-Новосибирск родственник сибирячки.

Изуродованное тело женщины нашли грибники. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск» сообщается, что изуродованное тело женщины случайно обнаружили грибники.

В областном МВД КП-Новосибирск подтвердили факт обнаружения тела сибирячки в лесном массиве. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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О местонахождении женщины ничего не известно с 24 июля (подробнее).

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