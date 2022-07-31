Под Новосибирском неделю ищут пропавшую мать троих детей

Многодетная мать пропала в Сокуре. Фото: Соцсети

В селе Сокур Новосибирской области неделю ищут 31-летнюю Юлию Коренкову. Многодетная мать пропала 24 июля.

- Рост 160 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза карие, - сообщили в поисковом отряде "ЛизаАлерт Новосибирск".

Женщина была одета в белую футболку, голубые джинсы и бежевые кроссовки. Волонтеры просят очевидцев позвонить по телефону 8 800 700 54 52 или 112.

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