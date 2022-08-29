В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 2,5

В Новосибирской области зафиксировали небольшое землетрясение.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В понедельник, 29 августа, в Новосибирской области зафиксировали небольшое землетрясение. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале единой геофизической службы РАН.
Судя по указанным широте и долготе, землетрясение произошло в Искитимском районе.
Магнитуда подземных толчков составила 2,5. Интенсивность в эпицентре оценили в 2,6. Такое землетрясение считается слабым. Люди его не ощущают, а вот приборы регистрируют.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на территории Искитимского района зафиксировали серию подземных толчков.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер