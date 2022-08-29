В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 2,5

В Новосибирской области зафиксировали небольшое землетрясение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 29 августа, в Новосибирской области зафиксировали небольшое землетрясение. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале единой геофизической службы РАН.

Судя по указанным широте и долготе, землетрясение произошло в Искитимском районе.

Магнитуда подземных толчков составила 2,5. Интенсивность в эпицентре оценили в 2,6. Такое землетрясение считается слабым. Люди его не ощущают, а вот приборы регистрируют.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на территории Искитимского района зафиксировали серию подземных толчков.

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