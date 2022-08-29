Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2022 5:45

В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 2,5

Подземные толчки зарегистрировали в Искитимском районе
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирской области зафиксировали небольшое землетрясение.

В Новосибирской области зафиксировали небольшое землетрясение.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 29 августа, в Новосибирской области зафиксировали небольшое землетрясение. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале единой геофизической службы РАН.

Судя по указанным широте и долготе, землетрясение произошло в Искитимском районе.

Магнитуда подземных толчков составила 2,5. Интенсивность в эпицентре оценили в 2,6. Такое землетрясение считается слабым. Люди его не ощущают, а вот приборы регистрируют.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на территории Искитимского района зафиксировали серию подземных толчков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber