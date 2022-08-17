Под Новосибирском зафиксировали серию подземных толчков

В Искитимском районе Новосибирской области зафиксировали серию подземных толчков.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В среду, 17 августа, в Искитимском районе Новосибирской области зафиксировали серию подземных толчков. Информация появилась на сайте Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН.
Как отметили в оперативном сообщении, магнитуда толчков составила 2,3. Люди их не ощущают, а вот приборы улавливают.
Судя по указанным широте и долготе, толчки были зафиксированы на территории Гусельниковского сельсовета.
Тип сейсмического события − quarry blast. Это означает взрывы при проведении горных работ.
− Там идет добыча угля. Поэтому наблюдается небольшая сейсмичность, − сообщили КП-Новосибирск в геофизической службе.
До этого землетрясение в Новосибирске произошло 29 июля 2022 года.
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