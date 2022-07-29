В Новосибирске в районе восьми вечера произошло землетрясение.

В Новосибирске в районе восьми вечера 29 июля 2022 года произошло землетрясение. Информацию об этом подтвердили в Алтае-Саянский филиале Федерального Исследовательского Центра Единой Геофизической Службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился рядом с Тывой, там сила толчков достигала семи баллов. Но и отголоски, дошедшие до Новосибирска были очень ощутимы. Особенно – для жителей верхних этажей.

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